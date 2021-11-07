Проверка COVID-сертификата не является разглашением врачебной тайны, - Минздрав
"Медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет"
Такое мнение содержится в разъяснении Министерства здравоохранения Украины, обнародованном сегодня, 7 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV.
"Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон", - отмечает Минздрав.
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Кроме того, в Министерстве напоминают, что для того чтобы ограничения "желтого" или "красного" уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить документы о вакцинации у посетителей.
В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то предприятие "имеет полное право отказать в своих услугах".
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