Проверить всех с "белыми" билетами с 2014 года: нацгвардеец Ильенко об обысках в ВЛК и военкоматах

Об этом в эфире Еспресо рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"Если мы говорим о "белых" билетах, то единственный способ восстановить справедливость - это провести проверку всех получивших их, начиная с 2014 года. Есть люди, которые на законных основаниях их получили и имеют болезни, инвалидность. Ради того, чтобы восстановить справедливость – наверное, всем нужно, кто в свое время получил все статусы, пройти проверку и подтвердить", - сказал он.

Ильенко добавил, что человек, который действительно имеет какие-то серьезные болезни, нечего бояться - он пройдет и докажет это.

"А те, кто покупал и думал, что он самый умный - им придется смириться с тем, что они должны жить честно и нет ситуации, когда кто-то идет и добросовестно выполняет свой военный долг, когда идет война на выживание. А кто-то решил, что если у него есть $5-7-10 тыс. - то он особенный и может сделать за взятки какие-то справки, которые его отмажут. Это неправильно и это несправедливо и так не должно быть", - подчеркнул нацгвардиец.

По его мнению, все нужно пересмотреть – это займет некоторое время очевидно.

"Что делать, если даже на уровне официальных органов идут заявления, что была масштабная коррупция. Надо пересматривать результаты этих комиссий, которые подозреваются в решениях за деньги. Я вижу только такой выход из этой ситуации", - подытожил Ильенко.

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22 августа правоохранители провели обыски в 200 Территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях по всей стране.