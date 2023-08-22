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Проверить всех с "белыми" билетами с 2014 года: нацгвардеец Ильенко об обысках в ВЛК и военкоматах

22 августа, 2023 вторник
21:28
Криминал на фото: Андрей Ильенко

Если мы говорим о "белых" билетах, то единственный способ восстановить справедливость - это провести проверку всех получивших их начиная с 2014 года. Надо всем, кто в свое время получил статус, подтвердить его

Об этом в эфире Еспресо рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"Если мы говорим о "белых" билетах, то единственный способ восстановить справедливость - это провести проверку всех получивших их, начиная с 2014 года. Есть люди, которые на законных основаниях их получили и имеют болезни, инвалидность. Ради того, чтобы восстановить справедливость – наверное, всем нужно, кто в свое время получил все статусы, пройти проверку и подтвердить", - сказал он.

Ильенко добавил, что человек, который действительно имеет какие-то серьезные болезни, нечего бояться - он пройдет и докажет это.

"А те, кто покупал и думал, что он самый умный - им придется смириться с тем, что они должны жить честно и нет ситуации, когда кто-то идет и добросовестно выполняет свой военный долг, когда идет война на выживание. А кто-то решил, что если у него есть $5-7-10 тыс. - то он особенный и может сделать за взятки какие-то справки, которые его отмажут. Это неправильно и это несправедливо и так не должно быть", - подчеркнул нацгвардиец.

По его мнению, все нужно пересмотреть – это займет некоторое время очевидно.

"Что делать, если даже на уровне официальных органов идут заявления, что была масштабная коррупция. Надо пересматривать результаты этих комиссий, которые подозреваются в решениях за деньги. Я вижу только такой выход из этой ситуации", - подытожил Ильенко.

Что известно об открытых делах в отношении работников военкоматов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают , что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.

В Черкасской области трем лицам, которые, вероятно, брали взятку за оформление призывника на военный учет, объявлено о подозрении. Среди них – сотрудник территориального центра комплектования и медик.

22 августа правоохранители провели обыски в 200 Территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях по всей стране.

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