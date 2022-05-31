Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на анонимные источники.

Предложение ввести такой запрет звучало еще в самом начале войны. По расчетам сторонников этого мероприятия, оно станет сильным дополнительным ударом по экспорту российской нефти.

Наличие договоренности подтверждает Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленных с вопросом дипломатов.

Нефтетрейдеры и судовладельцы утверждают, что запрет европейским компаниям страховать танкеры, перевозящие московскую нефть, является одним из самых серьезных финансовых инструментов влияния ЕС, который блок располагает, чтобы нанести ущерб российской экономике.

Немногие компании хотят транспортировать нефть на незастрахованных танкерах – запрет на страхование уже показал эффективность для сдерживания экспорта иранской нефти в попытках заставить Тегеран вести переговоры о своей ядерной программе десять лет назад.

Такие страны как Греция, Кипр и Мальта, то есть крупные судоходные страны, сперва не соглашались на запрет страхования. В виде компромисса запрет будет поэтапно введен в течение шести месяцев, а не пяти, как предлагалось сперва.

Евросоюз 31 мая согласовал частичное эмбарго на российскую нефть, которое не коснется снабжения трубопроводами. До конца года импорт российской нефти ЕС планирует сократить не менее 90%.

Также некие члены ОПЕК изучают возможность исключения России из нефтяного соглашения.

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