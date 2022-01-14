Провели махинации с землей более чем на 66 млн грн: в Сумской области разоблачили злоумышленников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации досудебного расследования, руководство региональных агрофирм продало свои предприятия за более чем 350 млн грн.



Вместо обязательной уплаты налогов на сумму 66,2 млн грн они вывели эти средства в тень. Злоумышленники якобы инвестировали эту сумму в специально созданные фирмы, а затем провели через ряд фирм-прокладок и легализовали их через покупку элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса.







Во время обысков правоохранители изъяли официальную документацию и черновую бухгалтерию, мобильные телефоны и компьютерную технику, банковские карты с доказательствами противоправной деятельности.



По заключению экспертизы сделка нанесла госбюджету убытков на 66,2 млн грн. Для возмещения суд арестовал имущество и средства правонарушителей.







В рамках уголовного производства организатору противоправной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Поскольку злоумышленник скрывается от следствия, его объявили в розыск.

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