Провели 40 дней в джунглях: в Колумбии нашли 4 детей, выживших после авиакатастрофы
В Колумбии четырех детей обнаружили живыми в джунглях Амазонки, где они провели 40 дней после авиакатастрофы
Об этом информирует BBC.
Отмечают, что живыми нашли братьев и сестер 13, 9, 4 и 1 года. Для их поиска была проведена масштабная спасательная операция. В нем участвовали десятки военнослужащих и местных жителей.
Мать детей, а также два пилота погибли в авиакатастрофе, которая произошла 40 дней назад – 1 мая.
BBC отмечает, что дети принадлежат к группе коренного населения Уитото. После спасения их отправили в столицу страны Боготы. Там они будут проходить лечение.
Их бабушка Фатима Валенсия поблагодарила за спасение и рассказала, что старший брат привык ухаживать за тремя младшими, когда их мать была на работе. Это помогло детям выжить в джунглях.
"Она давала им муку и хлеб с маниокой, любые фрукты в кустах, они знали, что они должны есть", – рассказала бабушка.
Также дедушка детей Фиденсио Валенсия обратился к власти с просьбой перевезти внуков поближе к семье в Вильявисенсио. Это примерно в 130 км от Боготы.
Президент Колумбии Густаво Петр назвал обретение и спасение детей "волшебным днем и радостью для всей страны". Он добавил, что этот случай останется в истории.
"Они были одиноки, они сами добились примера полного выживания, который останется в истории", - сказал Петр.
Детали крушения
1 мая 2023 года легкомоторный самолет Cessna 206, на котором летели четверо детей и их мать, из-за неисправности двигателя попал в аварию над джунглями Амазонки. Впоследствии на месте авиакатастрофы обнаружили тела трех взрослых - матери и двух пилотов. Тогда же было установлено, что дети выбрались из-под обломков, убежали и заблудились в джунглях.
После этого на месте начались массовые поиски, к которым приобщили коренных жителей и военных.
В мае спасателям удалось обнаружить детские вещи. Среди них была бутылка для питья, ножницы, резинка для волос. Также было обнаружено импровизированное укрытие и небольшие следы.
Во время поисковой операции спасатели из вертолетов передавали сообщение, озвученное бабушкой детей. Сообщение было записано на языке уитото и содержало призыв прекратить передвижение, чтобы их было легче найти.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.52
- Актуальное
- Важное