Провели 40 дней в джунглях: в Колумбии нашли 4 детей, выживших после авиакатастрофы

Об этом информирует BBC.

Отмечают, что живыми нашли братьев и сестер 13, 9, 4 и 1 года. Для их поиска была проведена масштабная спасательная операция. В нем участвовали десятки военнослужащих и местных жителей.

Мать детей, а также два пилота погибли в авиакатастрофе, которая произошла 40 дней назад – 1 мая.

BBC отмечает, что дети принадлежат к группе коренного населения Уитото. После спасения их отправили в столицу страны Боготы. Там они будут проходить лечение.

Их бабушка Фатима Валенсия поблагодарила за спасение и рассказала, что старший брат привык ухаживать за тремя младшими, когда их мать была на работе. Это помогло детям выжить в джунглях.

"Она давала им муку и хлеб с маниокой, любые фрукты в кустах, они знали, что они должны есть", – рассказала бабушка.

Также дедушка детей Фиденсио Валенсия обратился к власти с просьбой перевезти внуков поближе к семье в Вильявисенсио. Это примерно в 130 км от Боготы.

Президент Колумбии Густаво Петр назвал обретение и спасение детей "волшебным днем и радостью для всей страны". Он добавил, что этот случай останется в истории.

"Они были одиноки, они сами добились примера полного выживания, который останется в истории", - сказал Петр.

Детали крушения

1 мая 2023 года легкомоторный самолет Cessna 206, на котором летели четверо детей и их мать, из-за неисправности двигателя попал в аварию над джунглями Амазонки. Впоследствии на месте авиакатастрофы обнаружили тела трех взрослых - матери и двух пилотов. Тогда же было установлено, что дети выбрались из-под обломков, убежали и заблудились в джунглях.

После этого на месте начались массовые поиски, к которым приобщили коренных жителей и военных.

В мае спасателям удалось обнаружить детские вещи. Среди них была бутылка для питья, ножницы, резинка для волос. Также было обнаружено импровизированное укрытие и небольшие следы.

Во время поисковой операции спасатели из вертолетов передавали сообщение, озвученное бабушкой детей. Сообщение было записано на языке уитото и содержало призыв прекратить передвижение, чтобы их было легче найти.