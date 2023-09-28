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Провел больше года на орбите: на Землю вернулся астронавт NASA Фрэнк Рубио

28 сентября, 2023 четверг
07:41
Наука

Астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулся на Землю, установив новый рекорд по количеству дней пребывания американских космонавтов на орбите

Об этом пишет NASA и The Times .

Отмечается, что мужчина провел на орбите 371-й день.

Рубио вместе со своими российскими коллегами – космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин – совершили безопасную посадку с парашютом к юго-востоку от отдаленного города Джезказган, Казахстан, в 7:17 утра по восточному времени.

"Для меня, честно говоря, очевидно, что обнимать мою жену и детей будет самым важным, и я, вероятно, сосредоточусь на этом в течение первых нескольких дней", - сказал астронавт.

В течение 371 дня на орбите Рубио пережил:

  • Приблизительно 5936 оборотов вокруг Земли;
  • Приблизительно 157 412 306 уставных миль пройдено (эквивалентно приблизительно 328 поездок туда и обратно на Луну);
  • Пятнадцать космических аппаратов, посещавших Международную космическую станцию, включая четыре грузовых корабля Роскосмоса "Прогресс", два корабля "Сигнус" от Northrop Grumman, два корабля "Союз" от Роскосмоса, четыре пилотируемых корабля SpaceX "Дракон" и три беспилотных корабли "Дракон".

После прохождения медицинских осмотров экипаж вернется в Караганду и Казахстан. Затем Рубио сядет на борт самолета NASA, который будет следовать в Хьюстон, где он живет со своей семьей.

  • Американский космический корабль OSIRIS-Rex 24 сентября сбросил на Землю капсулу с образцами почвы из астероида Бенну. Космическая капсула приземлилась в штате Юта, завершив свое семилетнее путешествие.
Мир
США
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