Провел больше года на орбите: на Землю вернулся астронавт NASA Фрэнк Рубио

Об этом пишет NASA и The Times .

Отмечается, что мужчина провел на орбите 371-й день.

Рубио вместе со своими российскими коллегами – космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин – совершили безопасную посадку с парашютом к юго-востоку от отдаленного города Джезказган, Казахстан, в 7:17 утра по восточному времени.

"Для меня, честно говоря, очевидно, что обнимать мою жену и детей будет самым важным, и я, вероятно, сосредоточусь на этом в течение первых нескольких дней", - сказал астронавт.

В течение 371 дня на орбите Рубио пережил:

Приблизительно 5936 оборотов вокруг Земли;

Приблизительно 157 412 306 уставных миль пройдено (эквивалентно приблизительно 328 поездок туда и обратно на Луну);

Пятнадцать космических аппаратов, посещавших Международную космическую станцию, включая четыре грузовых корабля Роскосмоса "Прогресс", два корабля "Сигнус" от Northrop Grumman, два корабля "Союз" от Роскосмоса, четыре пилотируемых корабля SpaceX "Дракон" и три беспилотных корабли "Дракон".

После прохождения медицинских осмотров экипаж вернется в Караганду и Казахстан. Затем Рубио сядет на борт самолета NASA, который будет следовать в Хьюстон, где он живет со своей семьей.