Провел больше года на орбите: на Землю вернулся астронавт NASA Фрэнк Рубио
Астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулся на Землю, установив новый рекорд по количеству дней пребывания американских космонавтов на орбите
Об этом пишет NASA и The Times .
Отмечается, что мужчина провел на орбите 371-й день.
Рубио вместе со своими российскими коллегами – космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин – совершили безопасную посадку с парашютом к юго-востоку от отдаленного города Джезказган, Казахстан, в 7:17 утра по восточному времени.
"Для меня, честно говоря, очевидно, что обнимать мою жену и детей будет самым важным, и я, вероятно, сосредоточусь на этом в течение первых нескольких дней", - сказал астронавт.
В течение 371 дня на орбите Рубио пережил:
- Приблизительно 5936 оборотов вокруг Земли;
- Приблизительно 157 412 306 уставных миль пройдено (эквивалентно приблизительно 328 поездок туда и обратно на Луну);
- Пятнадцать космических аппаратов, посещавших Международную космическую станцию, включая четыре грузовых корабля Роскосмоса "Прогресс", два корабля "Сигнус" от Northrop Grumman, два корабля "Союз" от Роскосмоса, четыре пилотируемых корабля SpaceX "Дракон" и три беспилотных корабли "Дракон".
После прохождения медицинских осмотров экипаж вернется в Караганду и Казахстан. Затем Рубио сядет на борт самолета NASA, который будет следовать в Хьюстон, где он живет со своей семьей.
- Американский космический корабль OSIRIS-Rex 24 сентября сбросил на Землю капсулу с образцами почвы из астероида Бенну. Космическая капсула приземлилась в штате Юта, завершив свое семилетнее путешествие.
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