"Провел" 128 единиц техники захватчиков с Сумщины до Киевщины. Агенту РФ сообщили о подозрении
Завербованному Россией украинцу сообщили о подозрении за то, что тот показал рашистам короткий и безопасный путь из Сумской в Киевскую область. Кроме того, агент сдавал места дислокации ВСУ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
СБУ разоблачила агента РФ, который в первые дни полномасштабного вторжения российских ккупантов "провел из Сумщины в Киевскую область 128 единиц техники".
Следствие установило, что злоумышленником оказался житель Сумщины, которого завербовали спецслужбы врага.
"С первых дней временной оккупации региона он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев", - говорится в сообщении.
После деоккупации Сумщины злоумышленник продолжил сотрудничать с ФСБ РФ - собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении ВСУ с привязкой к местности.
"Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами", - добавляют в СБУ.
Задержанному сообщили о подозрении, сейчас он под стражей.
- 9 августа Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ.
- Правоохранители разоблачили всех предателей, начавших работать в "МВД РФ" на временно оккупированном Запорожье, из них 17-ти уже объявили подозрение.
- 12 августа СБУ задержала корректировщика, по наводке которого оккупанты стреляли по зданию Харьковской администрации и еще семи гражданским объектам.
- 15 августа СБУ разоблачила работника одного из государственных медицинских учреждений, собиравшего данные для обстрелов на юге Одесщины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.29
Покупка 39.29Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное