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Главная Криминал "Провел" 128 единиц техники захватчиков с Сумщины до Киевщины. Агенту РФ сообщили о подозрении

"Провел" 128 единиц техники захватчиков с Сумщины до Киевщины. Агенту РФ сообщили о подозрении

18 августа, 2022 четверг
13:35
Криминал

Завербованному Россией украинцу сообщили о подозрении за то, что тот показал рашистам короткий и безопасный путь из Сумской в Киевскую область. Кроме того, агент сдавал места дислокации ВСУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ разоблачила агента РФ, который в первые дни полномасштабного вторжения российских ккупантов "провел из Сумщины в Киевскую область 128 единиц техники".

Следствие установило, что злоумышленником оказался житель Сумщины, которого завербовали спецслужбы врага.

"С первых дней временной оккупации региона он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев", - говорится в сообщении.

После деоккупации Сумщины злоумышленник продолжил сотрудничать с ФСБ РФ - собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении ВСУ с привязкой к местности.

"Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российскими кураторами", - добавляют в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении, сейчас он под стражей.

  • 9 августа Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ.
  • Правоохранители разоблачили всех предателей, начавших работать в "МВД РФ" на временно оккупированном Запорожье, из них 17-ти уже объявили подозрение.
  • 12 августа СБУ задержала корректировщика, по наводке которого оккупанты стреляли по зданию Харьковской администрации и еще семи гражданским объектам.
  • 15 августа СБУ разоблачила работника одного из государственных медицинских учреждений, собиравшего данные для обстрелов на юге Одесщины.

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Россия
Киевщина
Сумщина
военные силы Украины
ФСБ
война с Россией
оккупированные территории
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