Проведение скрытой мобилизации в РФ терпит неудачу, россияне не хотят идти умирать, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

"Учитывая это, в министерстве обороны страны-агрессора решили увеличить количество наемников ЧВК, участвующих в боевых действиях на территории Украины. В первую очередь в войне против нашего государства командование ВС РФ активно использует представителей российского ЧВК "Вагнер"/"Лига" "По оценкам военной разведки Украины, на временно оккупированных территориях находится около 4500-5000 боевиков. Они работают на определенных направлениях как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск", - говорится в сообщении.

Напомним, в крупных городах РФ начинается паника из-за мобилизации

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