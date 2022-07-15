Проведение псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины недопустимо, - ЦИК
Центральная избирательная комиссия призвала жителей оккупированных территорий не участвовать в российских псевдореферендумах. Такие голосования не будут иметь юридической силы
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины .
15 июля ЦИК принял постановление о недопустимости подготовки и проведения "референдумов" на временно оккупированных территориях.
"24 февраля Россия разрушила все международные принципы безопасности и демократические достижения. А сейчас готовит очередное наступление на нашу демократию – планирует организовать на временно оккупированных территориях Украины (Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области) псевдореферендумы для возможного изменения их правового статуса".
Все попытки РФ получить контроль над частью территории Украины – это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.
Комиссия отмечает, что проведение референдумов в условиях военного положения противоречит закону, также останавливается работа избиркомов.
"Сегодня на временно оккупированных территориях не функционируют и не образовывались определенные законодательством Украины субъекты, наделенные полномочиями по организации подготовки и проведению любых голосований", - говорится в заявлении.
ЦИК отмечает, что такие "референдумы" не имеют никакой юридической силы и посягают на конституционный строй Украины и территориальную целостность Украины.
Избирателей на оккупированных территориях призывают не участвовать в псевдореферендумах РФ.
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