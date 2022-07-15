Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Украины .

15 июля ЦИК принял постановление о недопустимости подготовки и проведения "референдумов" на временно оккупированных территориях.

"24 февраля Россия разрушила все международные принципы безопасности и демократические достижения. А сейчас готовит очередное наступление на нашу демократию – планирует организовать на временно оккупированных территориях Украины (Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области) псевдореферендумы для возможного изменения их правового статуса".

Все попытки РФ получить контроль над частью территории Украины – это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Комиссия отмечает, что проведение референдумов в условиях военного положения противоречит закону, также останавливается работа избиркомов.

"Сегодня на временно оккупированных территориях не функционируют и не образовывались определенные законодательством Украины субъекты, наделенные полномочиями по организации подготовки и проведению любых голосований", - говорится в заявлении.

ЦИК отмечает, что такие "референдумы" не имеют никакой юридической силы и посягают на конституционный строй Украины и территориальную целостность Украины.

Избирателей на оккупированных территориях призывают не участвовать в псевдореферендумах РФ.

Гауляйтер Балицкий хочет провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени.

13 июля украинская разведка сообщила, что РФ не смогла оккупировать всю Украину и готовит "референдумы" на захваченных территориях.

4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ разрабатывает несколько сценариев по результатам "референдумов" на оккупированных территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb