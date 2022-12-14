Проведение новой волны мобилизации возможно после Нового года, - Анна Маляр

Об этом Анна Маляр, заместитель министра обороны, отметила в эфире "1+1".

Утверждается, что о следующей волне мобилизации будут говорить публично уже после начала 2023 года. Анна Маляр сообщила о необходимости компенсации потерь и реабилитации раненых воинов, а также замене военных, защищающих Украину с начала полномасштабного вторжения.

"Есть потребность в восстановлении тех военных, которые на войне получили ранения, - сказала заместитель министра обороны. - Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от нужд войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене".

Напомним, 1 декабря власти расширили перечень подлежащих бронированию военнообязанных.

6 декабря министр обороны Алексей Резников заявил, что вопрос дополнительной мобилизации не на повестке дня, поскольку в Вооруженных Силах Украины достаточно людей, но нужно оружие.

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