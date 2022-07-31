Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты готовят артиллерией с кассетными снарядами. Много прилетает в города, которые находятся за границей линии фронта. Несколько дней назад была проведена блестящая спецоперация, было освобождено несколько километров святой украинской земли. Спецоперация была удачной, с нашей стороны без потерь. Закреплены новые позиции ближе к Изюму. Надеюсь, что скоро мы уволим Изюм", - подчеркнул Андрюша.

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