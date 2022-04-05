Провайдер "Зеонбуд" не знает причин отключения Еспресо, Прямого и 5 канала из эфира, - Детектор медиа
Провайдер цифрового телевидения "Зеонбуд", подчиненный государственному Концерну РРТ, не располагает информацией о причинах отключения украинских телеканалов Еспресо, Прямой и 5 канал
Об этом заявил руководитель "Зеонстроя" Владимир Манжосов, передает издание "Детектор медиа" .
По словам Манжосова, Зеонстрой выполняет техническую функцию и просто транслирует сигнал.
"Мы вообще не заметили, что что-то изменилось", – сказал Манжосов.
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"Детектор медиа" также направил вопрос директору Концерна РРТ Кириллу Данилову, однако мобильный абонена не отвечал.
Кроме того, издание обратилось за комментарием к техническому директору концерна Сергею Семерею, но тот ответил, что в условиях войны может давать комментарий только по официальному запросу.
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Ранее, 19 марта, президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым подчинил "Зеонстрой" Концерну РРТ и обязал общенациональные каналы транслировать единый марафон.
4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
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