Провайдер из США отключил нас через 20 минут. Российский олигарх Мордашов рассказал об оперативности введения санкций
Американские провайдеры программного обеспечения отказались обслуживать Северсталь спустя 20 минут после введения санкций США
О том, как быстро американские компании отреагировали на обновление списка санкций, Алексей Мордашов рассказал на конференции ЦИПР-2022, информирует Интерфакс.
"Вчера, 2 июня, Северсталь попала под американские санкции, и вчера в течение 20 минут, как мне сказали мои коллеги по IT, позвонили коллеги из уважаемых известных американских компаний, провайдеров софта. И сказали, что они больше обслуживать нас не могут. Теперь мы отрезаны от основных поставщиков [услуг]", - сказал Мордашов
- Напомним, 2 июня власти США включили в список санкций российского миллиардера, основного бенефициара Северстали Алексея Мордашова, членов его семьи и подконтрольные ему компании. Всего в новый пакет вошли 17 человек на 16 компаний.
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