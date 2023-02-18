Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Минобороны России подтвердило, что назначило командующим Центрального военного округа (ЦПО) генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и ранее назначило командующим Южного военного округа (ПВО) генерал-полковника Сергея Кузовлева, Западным военным округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Евгения Никифорова Рустама Мурадова командующим Восточным военным округом (СВО).

По мнению аналитиков, формализация командующих военных округов, по всей вероятности, является частью усилий, направленных на дистанцирование российских вооруженных сил от прошлых неудач и подготовку их к новому крупномасштабному наступлению в Украине.

Кроме того, перестановка также сопровождает вероятную попытку Минобороны более четко разграничить зоны ответственности каждого военного округа в Украине.

"Назначение этих командиров не означает восстановление довоенного руководящего блока МО или расширения ультранационалистически настроенных силовиков, несмотря на сообщения о связях Никифорова с Евгением Пригожиным и связи Мордвичева с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", - говорится в отчете.

По мнению экспертов, Кремль назначил на эти должности нейтральных фигур в борьбе между учредителем ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и Минобороны, чтобы успокоить обе стороны. Также, вероятно, создал потенциальных "козлов отпущения" за любые будущие неудачи в Украине, чтобы оградить недавно назначенного командующего Валерия Герасимова от потенциальной критики.

В то же время аналитики считают, что Пригожин проводит информационное контрнаступление против традиционного российского военного истеблишмента.

"Пригожин, вероятно, развернул усиленную информационную кампанию против Минобороны РФ в ответ на возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке заключенных, а также общее снижение влияния Пригожина", - отмечают аналитики.

Падение популярности Пригожина и окончание кампании по вербовке заключенных группой Вагнера, вероятно, ограничивают оперативные возможности НДС в Украине, считают в ISW.