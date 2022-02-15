Провал спорта и антидопинговой системы: В Global Athlete "разнесли" МОК, WADA и CAS из-за скандала с допингом 15-летней россиянки на Олимпиаде-2022

Об этом говорится в заявлении обнародованном Global Athlete.

В организации назвали разрешение CAS (Спортивного арбитражного суда) принимать участие в личном турнире на Олимпийских играх, после положительного теста на допинг, еще одним провалом мировой спортивной и антидопинговой системы.

"Тот факт, что у 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в организме обнаружено вещество, повышающее работоспособность, говорит о жестоком обращении с несовершеннолетней. Спорт должен защищать спортсменов, а не наносить им вреда. Допинг и последствия положительного теста составляют серьезный физический риск для всех спортсменов, но особенно для несовершеннолетних. Недопустимо, чтобы эти риски были возложены на 15-летнего подростка", - говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что Валиева никогда не оказалась в такой ситуации, если WADA (Всемирное антидопинговое агентство), МОК (Международный олимпийский комитет) и CAS сделали свое дело и запретили России глобальный спорт.

"Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры предпочитали политику перед принципами, а ребрендинг — запреты. Допинг Камилы Валиевой должен стать тревожным звонком для каждого болельщика, отца и спортсмена, чтобы вместе требовать реформ. Применение допинга несовершеннолетними спортсменами должна быть прекращена. Любая страна, систематически накачивающая своих спортсменов допингом, не может быть допущена к участию в международном спорте", - убеждены в Global Athlete.