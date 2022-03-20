Провал переговоров с Путиным будет означать Третью мировую войну, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным
Об этом он заявил в интервью CNN.
"Я готов к переговорам с ним. Я был готов за последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не можем завершить эту войну", - сказал президент.
По его мнению, Украина должна использовать все возможности для переговоров.
"Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность разговаривать с Путиным. Но если эти попытки не удадутся, это означает Третью мировую войну", - считает Зеленский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное