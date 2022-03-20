Провал переговоров с Путиным будет означать Третью мировую войну, - Зеленский

Об этом он заявил в интервью CNN.



"Я готов к переговорам с ним. Я был готов за последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не можем завершить эту войну", - сказал президент.



По его мнению, Украина должна использовать все возможности для переговоров.



"Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность разговаривать с Путиным. Но если эти попытки не удадутся, это означает Третью мировую войну", - считает Зеленский.

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