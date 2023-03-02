Об этом активисты движения проинформировали в телеграме.

"Пока "вагнера" вербуют местных в свои ряды в Симферополе, активисты движения "Желтая Лента" напоминают, что Украина на своем пути к возвращению Крыма! Еще раз демонстрируем отношение населения полуострова к так называемой принудительной мобилизации в РФ", — говорится в тексте движения.

В частности, отмечается, что за последние дни крымчане нарисовали более 130 граффити в Симферополе: "Акмесджит действительно весь светится от желтого. Украинское сопротивление в АР Крым есть, растет количество наших активистов, которые готовы к решительным действиям!"