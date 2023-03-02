Проукраинские активисты закрасили рекламу ЧВК Вагнера и нарисовали более 130 граффити в Крыму
Проукраинские активисты "Желтой Ленты" опубликовали фотографии из временно оккупированного Крыма: закрашена реклама ЧВК Вагнера в Симферополе и нарисовано более 130 граффити за последние дни
Об этом активисты движения проинформировали в телеграме.
"Пока "вагнера" вербуют местных в свои ряды в Симферополе, активисты движения "Желтая Лента" напоминают, что Украина на своем пути к возвращению Крыма! Еще раз демонстрируем отношение населения полуострова к так называемой принудительной мобилизации в РФ", — говорится в тексте движения.
В частности, отмечается, что за последние дни крымчане нарисовали более 130 граффити в Симферополе: "Акмесджит действительно весь светится от желтого. Украинское сопротивление в АР Крым есть, растет количество наших активистов, которые готовы к решительным действиям!"
- Напомним, в Крыму, в центре временно оккупированного Севастополя, неизвестные вывесили сине-желтый флаг: это произошло в годовщину полномасштабного вторжения.
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