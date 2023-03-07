Об этом и не только мировые СМИ писали 7 марта:

The New York Times:

В издании The New York Times опубликовали статью о том, что по предположениям западной разведки, проукраинская группа вызвала в прошлом году атаку на газопроводы Nord Stream, по которым природный газ транспортировался из России в Европу. Новые данные разведки, проверенные официальными лицами США, свидетельствуют о том, что проукраинская группа совершила атаку на газопроводы Nord Stream в прошлом году, что является шагом к установлению ответственности за акт саботажа, который месяцами озадачивал следователей по обе стороны Атлантики.

Представители США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его старшие помощники были причастны к операции или что злоумышленники действовали по указаниям каких-либо украинских чиновников.

Вызывающая атака на газопроводы, соединяющие Россию с Западной Европой, разожгла общественные спекуляции о том, кто был виноват, от Москвы до Киева и Лондона и Вашингтона, и она остается одной из самых значимых неразгаданных загадок войны в Украине.

Представители украинского правительства и военной разведки говорят, что непричастны к нападению и не знают, кто его совершил. Официальные лица США сказали, что они многого не знали о преступниках и их связях. Пересмотр недавно собранных разведданных говорит о том, что они были оппонентами президента России Владимира Путина, но не указывают на членов группы, а также того, кто руководил или оплачивал операцию. Официальные лица США отказались разглашать характер разведывательных данных, как они были получены или какие-либо подробности надежности содержащихся в них доказательств. Официальные лица, ознакомившиеся с разведданными, заявили, что считают, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России или какой-либо комбинацией обоих. Официальные лица США заявили, что никто из американцев или британцев не был задействован.

Также американское издание опубликовало фоторепортаж про второй год российского вторжения в Украину. В течение года фотографы The New York Times и другие информационные организации вели хронику войны, фиксируя фрагменты того, как ее пережили солдаты и гражданские. Фотографы говорят, что некоторые изображения никогда не покинут их.

Кроме того, в издании посвятили статью проевропейскому лидеру Молдовы, пытающейся помешать влиянию России. Мая Санду, президент бывшей советской республики, остается популярна в разделенной стране. Сейчас вступая в третий год президентства, госпоже Санду удалось всколыхнуть молдавскую политику. Несколько наиболее известных коррумпированных политиков находятся в бегах и попали под санкции США. Теперь российская война по соседству стала определять лидерство г-жи Санду, подвергнув испытаниям общество, экономику и энергетическую безопасность Молдовы.

Также журналисты The New York Times написали репортаж о том, как выглядит окопная война в Украине. Самая нелюбимая погода для пехотинца – температура 35 градусов по Фаренгейту (около 0 градусов по Цельсию, - ред.) и проливной дождь, когда траншею заливает вода по колено и чуть не замерзает. Выжить в таких условиях – настоящее искусство, и именно в такие моменты окоп имеет особую энергетику. Здесь люди борются за свою жизнь, за каждое ее проявление. "Здесь общение с Богом искреннее и чаще, чем в любой церкви", - отмечают журналисты.

У линии фронта каждый обустраивает свой окоп, словно это его маленький дом вдали от дома. Есть спальные мешки, амуниция и еда, конечно. Но люди также хранят книги и прикрепляют на стенах рисунки своих детей.

"Иногда враг находится настолько близко, что мы можем увидеть его без бинокля. Иногда он находится на расстоянии нескольких сотен футов. Наша задача – "держать крепость", и в этом общепринятом изречении кроется главная идея войны: не отдать свою землю врагу. Так что когда начинается обстрел, солдат не может просто спрятаться; он также должен убедиться, что враг не продвигается вперед. Как правило, именно так и происходит: когда враг начинает обстрел, его пехота начинает наступление", - пишут журналисты.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о министре иностранных дел Китая, который обвинил Соединенные Штаты в двойных стандартах по международным продажам оружия , когда сравнил военную поддержку США Тайваня с предупреждениями Вашингтона Китаю не посылать "летальную помощь" России.

The Guardian:

Британское издание The Guardian написало статью об обращении Владимира Зеленского, пообещавшего "найти убийц" украинского военнопленного, которого якобы застрелили россияне. Комментарии президента Украины прозвучали после того, как появилось видео, где показано убийство безоружного бойца.

Также в The Guardian пишут о том, что Соединенное Королевство не сможет получить "большое" увеличение расходов ЕС на вооружение для Украины. Только фирмы из ЕС и Норвегии смогут воспользоваться соглашением о совместных закупках. Британская оборонная промышленность должна быть заблокирована в получении прибыли от огромного увеличения расходов ЕС на вооружение для Украины согласно плану, который узнал The Guardian.

В Брюсселе готовится "массовый заказ" боеприпасов, от стрелкового оружия до 155 мм артиллерийских снарядов, но только производители из ЕС и Норвегии смогут воспользоваться им. Франция, Германия и Италия, где расположены крупнейшие в Европе производители оружия, вероятно, получат наибольшие выгоды в ущерб Великобритании, которая является седьмым по величине экспортером оружия в мире.

Кроме того, в The Guardian опубликовали колонку белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая написала, что если западные союзники хотят победить Путина в Украине, нужно нацелиться на его маленького злого помощника в Беларуси.

CNN:

Журналисты CNN взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского, предупредившего об "открытой дороге" через восток Украины, если Россия захватит Бахмут.

"Для нас это тактика", - сказал Зеленский, настаивая на том, что киевское военное командование едино в продолжении обороны города после недель российских атак, оставивших его на пороге захвата московскими войсками.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше. Они могли бы поехать в Краматорск, они могли бы поехать в Славянск, это был бы открытый путь для россиян после Бахмута в другие города Украины, в Донецком направлении", - сказал он: "Поэтому наши ребята стоят".

BBC:

В BBC написали о том, что в Украине начато расследование убийства безоружного солдата . "Мы найдем убийц", – заявил президент Владимир Зеленский. В Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили: "Расстрел безоружного пленника является циничным и наглым пренебрежением нормами международного гуманитарного права и обычаями войны. Это делают ничтожные убийцы, а не воины". Россия публично не комментировала инцидент.

Также в BBC написали о том, что в Бахмуте россияне потеряли до 30 тысяч солдат . От 20 000 до 30 000 российских военных были убиты и ранены в битве за украинский город Бахмут с начала ее прошлым летом, говорят западные официальные лица. Эпический характер битвы не соответствует стратегическому значению Бахмута, добавляют они. Но после более чем шести месяцев тяжелых, ужасных боев будущее Бахмута все еще висит на волоске. С начала боевых действий около 90% его населения к вторжению скрылись. По словам одного чиновника, для Украины битва за Бахмут стала "уникальной возможностью убить многих россиян". Украинские военные также заплатили высокую цену, хотя западные чиновники исключают цифры, приведенные во вторник министром обороны России.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали о том, что Путинская пропаганда использует силезских хулиганов и комментарии орленовской "Gazeta Wrocławska" . Российский портал inosmi.ru пишет об антиукраинских эксцессах хулиганов Śląsk Wrocław и цитирует антиукраинские комментарии "Gazeta Wrocławska". Он утверждает, что поляки предпочитают Россию в войне, потому что ненавидят украинцев. Во время матча между игроками "Шленская" (Вроцлав) и "Леха", который состоялся 26 февраля, фанатики вроцлавского клуба вывесили в своем секторе баннер с надписью: "Это не наша война". Также на нем был нарисован перечеркнутый символ ОУН – Организации Украинских Националистов.