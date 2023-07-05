Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, оккупанты не отказываются от намерений выйти на админграницы Донецкой области.

"В рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянское, где наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника до 7,5 км", - рассказал Громов.

Он отметил, что с начала наступательной операции ВСУ освободили 9 населенных пунктов и вернули под контроль почти 160 кв. км украинской земли.

"Что касается протяженности так называемой горячей линии столкновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь речь идет о непосредственной линии столкновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия", - сказал представитель Генштаба.

При этом он подчеркнул, что нельзя игнорировать потенциальную опасность у северной границы с Беларусью и РФ, откуда враг ведет ракетно-артиллерийские обстрелы и запускает ДРГ. Там сохраняется угроза военного вторжения.

Также существует угроза на участке у морского побережья в Одесской и Николаевской областях, несмотря на снижение военно-морского потенциала противника.

Кроме того, опасность представляет граница с оккупированным Приднестровьем, где Россия держит ограниченную группировку войск.

"Поэтому в целом такая линия ("горячая", - ред.) может составлять около 3800 км", - подчеркнул Громов.