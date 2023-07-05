Протяженность "горячей" линии столкновения превышает 1200 км, – Генштаб
Протяженность "горячей" линии столкновения превышает 1200 км, при этом наиболее активными направлениями в проведении наступательной операции являются Мелитопольский и Бердянский
Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По его словам, оккупанты не отказываются от намерений выйти на админграницы Донецкой области.
"В рамках проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах наиболее активными направлениями являются Мелитопольское и Бердянское, где наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника до 7,5 км", - рассказал Громов.
Он отметил, что с начала наступательной операции ВСУ освободили 9 населенных пунктов и вернули под контроль почти 160 кв. км украинской земли.
"Что касается протяженности так называемой горячей линии столкновения, то она сейчас превышает 1200 км. Но здесь речь идет о непосредственной линии столкновения с противником в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях, где продолжаются активные боевые действия", - сказал представитель Генштаба.
При этом он подчеркнул, что нельзя игнорировать потенциальную опасность у северной границы с Беларусью и РФ, откуда враг ведет ракетно-артиллерийские обстрелы и запускает ДРГ. Там сохраняется угроза военного вторжения.
Также существует угроза на участке у морского побережья в Одесской и Николаевской областях, несмотря на снижение военно-морского потенциала противника.
Кроме того, опасность представляет граница с оккупированным Приднестровьем, где Россия держит ограниченную группировку войск.
"Поэтому в целом такая линия ("горячая", - ред.) может составлять около 3800 км", - подчеркнул Громов.
- 30 июня президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью.
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