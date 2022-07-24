Об этом сообщил известный украинский блоггер, военнослужащий Богдан Процишин в Facebook.

В конце июня он объявил сбор средств на покупку беспилотников.

"Солдат и дрон могут делать много одинаковых вещей. Могут следить за противником, могут смотреть в тепловизор, делать фото, видеосъемку, вести разведку. Но разница между солдатом и дроном заключается в том, что когда мы теряем дрон, после него не остаются сироты и вдовы. И нам нужно несколько дронов", – сообщил тогда Богдан Процишин на своей странице.

Неравнодушные украинцы собрали 120 тысяч гривен, остальную сумму оплатил Фонд Порошенко. Два беспилотника Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами, а также два Autel EVO Lite+ уже отправились в батальон.

"Это очень круто, когда вы помогли Богдану, и мы помогли отдельному 67-му батальону Территориальной обороны в составе ВСУ", - отметил Петр Порошенко.

"Это все приближает нас к победе. Это все делает шаги для ускорения контрнаступления. И там, где мы – победа", – цитирует пятого президента телеканал "Прямой".

"Да, победим!", – убежден Богдан Процишин.

Справка

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" купили и привезли из Эстонии 350 беспилотников. Среди них – 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. При содействии эстонского правительства удалось в максимально сжатые сроки реализовать этот проект.

Беспилотники – это настоящие "глаза" для военных, позволяющих проводить разведку, контролировать работу минометного взвода батальона и уничтожать врагов с большей эффективностью. Стоимость этой партии беспилотников – более 700 тысяч евро.

Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собираемых неравнодушными украинцами.

Кроме БПЛА Фонда Порошенко с волонтерами удалось купить в Европе большую партию грузовиков Leyland DAF и 11 бронемашин MLS SHIELD. Впервые экспортную лицензию на поставку военной техники натовского стандарта получили волонтеры и благотворительный Фонд из Украины.

Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко.

С 24 февраля на нужды армии израсходовано свыше полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), десятки автомобилей на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).

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