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Процессами взрывов на Запорожской АЭС управляют российские ядерщики. Имена преступников

14 мартa, 2022 понедельник
16:34
война с Россией

На Запорожской АЭС присутствует 11 представителей Росатома

Как пишет Энергоатом, очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции совершаются при непосредственном участии российских ядерщиков, передает Еспресо. TV.

"Итак, получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном. Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны–члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую приготовила россия всей планете?!" , – пишут в Энергоатоме.

Также они опубликовали список большей части представителей Росатома, находящихся на площадке ЗАЭС.

"Пригодится в Гааге", - подписали этот список в Энергоатоме.

1. Магерамов Фауд Али Хусейн. 1970 г.р. Балаковская АЭС

2. Романенко Олег Евгеньевич 1963 г.р. Балаковская АЭС

3. Сидоров Максим Петрович 1976 г.р. Балаковская АЭС

4. Евдокимов Сергей Юрьевич 1973 г.р. Концерн Росэнергоатом

5. Убамдаров Александр Владимирович 1978 г.р. Балаковская АЭС

6. Смелов Виктор Андреевич 1972 г.р. Ростовская АЭС

7. Куликов Антон Сергеевич 1981 г.р. Белибинская АЭС

8. Малахов Иван Васильевич 1956 г.р. Ростовская АЭС

  • Напомним, "Какие еще теракты нужны для решительных действий МАГАТЭ?": Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС

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