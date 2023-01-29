Процесс вступления Швеции в НАТО временно приостановлен, - МИД
На фоне событий последних недель Швеция вынуждена совершить временную паузу в процессе вступления страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО)
Об этом министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил в газете Expressen.
"События последних нескольких недель временно приостановили процесс", - сказал Биллстрем, добавив, что сейчас шведское правительство вкладывает силы и время, чтобы попытаться сдвинуть ситуацию.
По словам главы МИД, министерство приложило много усилий, чтобы смягчить негодование Турции от протестов в Стокгольме. Однако на это уйдет время.
- Напомним, 21 января в Швеции в Стокгольме прошли акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Во время протестов сожгли Коран, МИД Турции потребовал от Швеции расследовать это дело.
- Министр иностранных дел Финляндии намекнул , что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана, который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.
- Однако Финляндия ожидает , что вместе со Швецией вступит в Североатлантический альянс до следующего саммита НАТО, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное