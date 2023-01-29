Процесс вступления Швеции в НАТО временно приостановлен, - МИД

Об этом министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил в газете Expressen.

"События последних нескольких недель временно приостановили процесс", - сказал Биллстрем, добавив, что сейчас шведское правительство вкладывает силы и время, чтобы попытаться сдвинуть ситуацию.

По словам главы МИД, министерство приложило много усилий, чтобы смягчить негодование Турции от протестов в Стокгольме. Однако на это уйдет время.

Напомним, 21 января в Швеции в Стокгольме прошли акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Во время протестов сожгли Коран, МИД Турции потребовал от Швеции расследовать это дело.

Министр иностранных дел Финляндии намекнул , что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана, который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.

Однако Финляндия ожидает , что вместе со Швецией вступит в Североатлантический альянс до следующего саммита НАТО, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb