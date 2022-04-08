Процесс распада РФ начался. Границы сфер влияния Запада и Китая будут проходить по территории России, - Чалый

Такое мнение дипломат в эфире Еспресо.TV

“Россия ставит своей целью раздел мира между собой и странами Запада и Китая. На самом деле раздел будет, но без России. Миром будут управлять Запад и Китай. Новая граница между этими группами стран пройдет именно по России. У России нет будущего. Мы наблюдаем начало процесса распада Российской Федерации. Проблема в том, что обломки этой империи падают нам в голову. Это исторический процесс, но трагичный для Украины", - объяснил ЧалыйЧалый подчеркнул, что режим в России ставит своей целью уничтожить Украину и максимально причинить вред украинскому обществу.“У россиян нет иного подхода. Они хотят нас стереть с лица земли. Это показывает не только Буча и Краматорск, но их заявления и действия. В этих условиях сложно о чем-то договориться. Нельзя договориться с серийным убийцей о том, что он больше не будет вас трогать. В этой сложной ситуации единственный выход для Украины — искать помощь от партнеров. Мы сами сейчас создаем модель обороны государства по всем направлениям. Да, помощь от партнеров является элементом, но модель безопасности мы отрабатываем сейчас сами", - добавил Чалый.