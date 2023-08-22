Процесс происходит: президент Польши подтвердил перемещение ядерного оружия из РФ в Беларусь

Об этом Дуда сказал на пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соузой, пишет AP.

Президент Польши рассказал, что проинформировал португальского коллегу "о реализации заявлений Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси".

"Действительно, этот процесс происходит, мы это наблюдаем", – отметил он, не приведя никаких подробностей.

Он добавил, что действия Москвы и Минска "очевидным образом изменяют архитектуру безопасности в нашей части Европы".

"Это меняет архитектуру безопасности непосредственно у нас, но в то же время и на восточном фланге НАТО. Таким образом, это фактически изменяет ситуацию для всего Альянса", – добавил президент Польши.

Де Соуза в свою очередь отметил, что "с пониманием отнесся к беспокойству Польши", и пообещал от имени Португалии дальнейшую поддержку в рамках НАТО.

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

Еще с середины марта президент РФ Владимир Путин начал шантажировать мир ядерным оружием и заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.

В то же время в Институте изучения войны сообщили, что Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины. По мнению экспертов, объявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет отношения к риску разжигания ядерной войны, который остается очень низким. Таким образом, Путин лишь пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации.

На следующий день после заявления Путина секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.

В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения".

Международная инициатива по запрещению ядерного оружия (ICAN) отметила, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН. Также там обратились к белорусскому обществу с призывом не допустить преступлений России на их территории, ведь это еще больше превратит страну в заложника Москвы и будет иметь катастрофические последствия в будущем.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что оно может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране. 16 июня Путин сообщил, что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что Россия еще не переместила в Беларусь ни одной ядерной боеголовки. Он убежден, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины.

Президент Польши Анджей Дуда 27 июня заявил, что присутствие ЧВК Вагнера и Пригожина в Беларуси является важным вопросом безопасности и требует решительной реакции со стороны НАТО.

28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москве и Минску послан четкий сигнал о том, что "НАТО существует, чтобы защитить каждого союзника".

Президенты Польши, Латвии и Литвы Анджей Дуда, Эглис Левитс и Гитанас Науседа написали письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и партнерам по Альянсу, в котором призвали принять меры по противодействию угрозам, возникающим в связи с агрессивными действиями России и меняющейся ситуацией в Беларуси.

Заместитель министра нацобороны Польши Марчин Очепа считает, что применение Россией ядерного оружия маловероятно, но полностью исключать такой вариант нельзя.

Впоследствии лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине, ведь КНР не хочет окончательно портить отношения с ЕС.

В конце июля в МИД РФ заявили, что гипотетическое выведение российского тактического ядерного оружия с территории Беларуси будет возможно "только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Беларуси.