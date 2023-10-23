Машу Захарову он назвал "сильно выпивающей шмарой", Медведева "мелким слабеньким га*ном", напомнил, что Путин "не вечен" и сообщил, что имеет претензии к тому, как Путин руководит страной, и как подбирает кадры. Его за это (якобы прежде всего за Машу — Грустная Лошадь Лавров обиделся) уволили с Соловьева, а Сатановский лишь констатировал, что он и так на пенсии, все нормально.

Так вот, значительная часть российских медийных лиц и блогеров восприняли эту историю однозначно: Сатановский умнее многих, поэтому первый спрыгнул из "поезда в огне". Таким образом, этот камень был запланирован для первого же подходящего случая.

Сатановский, по мнению таких лиц, продемонстрировал высокое искусство "вовремя свалить". И даже определенные репрессии в свою сторону записал в план – получить статус "преследуемого политрепрессированного, оппозиционного Путину, но не бедной России". Идеальная же легенда для "хорошего русского".

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И когда все эти Соловьевы и Захаровы будут сидеть на скамье подсудимых трибунала, умный Сатановский будет получать финансирование "на развитие демократической России после Путина". Если, конечно, нам не удастся переломить этот тренд у политических союзников, не удастся преодолеть страх перед фрагментом России для обеспечения мира. И Запад снова будет "финансировать демократию" и будет подкармливать ослабшую из-за гиперфинансирования обороны Россию, чем ножками, чтобы за 15-20 лет снова получить нападение России на кого-то из соседей.

Но даже если до такой дегенерации не докатиться, Сатановский, считай, уже успешно спрыгнул. Интересно, кого в следующем пробьет на "бескомпромиссную критику режима"?

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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