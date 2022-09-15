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Процесс подсоединения продолжается успешно. Урсула фон дер Ляен оценила темпы евроинтеграции Украины

15 сентября, 2022 четверг
19:05
Мир

Президент Европейской Комиссии отметила скорость, решительность и точность, с которой Украина прогрессирует на пути в ЕС

Об этом фон дер Ляен заявила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Процесс присоединения продолжается успешно. Удивительно видеть скорость, решительность, точность, с которой вы прогрессируете. И, как вы знаете, мы поддерживаем вас, где можем. Я не должна говорить ускорить процесс, потому что вы сами ускоряете его. Это очень хорошо" , – сказала она.

По ее словам, параллельно Украина и ЕС договорились, что должны работать больше, чтобы убедиться, что в Украине больше бизнеса, больше дохода, что означает столь беспрепятственный доступ к европейскому единому рынку, насколько возможно для Украины.

"Мы сделали уже много. Вы упомянули электросети. Вы можете вспомнить, что в начале этой ужасной войны все еще существовал план, что в 2024 году украинская электросеть будет присоединена к европейской. Мы сделали это за две недели, это было замечательно. И с тех пор, даже лучше Украина поставляет электричество ЕС. Мы хотим это улучшить и увеличить, и это создает стабильный поток доходов, например Украине", - подчеркнула фон дер Ляен.

  • 15 сентября глава Еврокомиссии прибыла в Киев, президент Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляен вопросы энергетической безопасности, наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени и угостил дынями и арбузами из недавно освобожденных в Херсонской области населенных пунктов.

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