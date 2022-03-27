Процесс окончания войны в Украине затягивает только Путин и его окружение, - Зеленский

Об этом рассказал Владимир Зеленский в разговоре с российскими журналистами, передает Еспресо.TV.

"Договоренности должны у нас быть с президентом Путиным. Гарантеры уже ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить, и тянет только Путин и его окружение. Кто сядет - Байден? Джонсон? Эрдоган? Дуда? - о чем-то говорить, если стоят войска? Кто что-то подпишет? Ничего не будет. Это невозможно", - уверен Зеленский.

И никаких ультиматумов, которые сейчас выдвигает российская сторона, никто не собирается выполнять.

"И когда российская сторона сказала: "Сначала изменим закон, потом выведем танки", мы смотрим на них – не хочу говорить... скажем так, как на тех, кто неглубоко понимает политические процессы с точки зрения закона. Поэтому мы должны договориться с президентом РФ. А чтобы договориться, ему нужно своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти на встречу ко мне в любую точку мира, кроме Украины, РФ и РБ", – добавил он.

Напомним, Роскомнадзор требует от российских СМИ не публиковать интервью, которое они брали у Зеленского.

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