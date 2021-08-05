"Процесс кристаллизации": в "Голосе" прокомментировали выход Ивано-Франковского отделения из партии

Об этом заявили в пресс-службе "Голоса" в комментарии Радио Свобода .

"Партия начиналась как проект одного человека, к которому присоединились различные группы людей. Сейчас идет процесс идеологической и организационной кристаллизации. Мы строим либеральную политическую силу, и поэтому естественно, что одни люди отходят от партийного строительства, другие присоединяются", - заявили в партии.

В "Голосе" отметили, что важно, чтобы партию "строили те, кто искренне исповедуют общие идеологические принципы".

"Относительно решения франковских партийцев - мы его уважаем и благодарим их за работу", - добавили в партии.