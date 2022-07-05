Процесс использования средств от международных партнеров на восстановление Украины должен быть максимально прозрачным, – юрист Хавунка
Юрист и руководитель "Львовского регуляторного хаба" Тарас Хавунка убежден, что процесс использования средств, выделяемых международными партнерами на восстановление Украины, должен быть максимально прозрачным и подотчетным
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Что касается централизации, децентрализации и другого подхода к распределению средств, которые предоставляют наши международные партнеры на восстановление Украины, то по этому поводу еще ведется дискуссия. Дискуссия состоит в том, будут ли эти средства передаваться в государственный бюджет Украины или будут ли конкретные государства реализовывать проекты в отдельных областях Украины", – объяснил Хавунка.
Юрист подчеркнул, что пока понимания процесса использования средств на восстановление Украины нет.
"Только в процессе мы сможем увидеть как будут распределяться средства на восстановление Украины. Возможно, это будет сотрудничество с международными техническими организациями и правительств стран на уровне органов местного самоуправления и правительства Украины. Однако, я убежден, что есть риск передачи всех средств только в бюджет Украины . Процесс использования средств на восстановление Украины должен быть максимально прозрачным и подотчетным", - добавил он.
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