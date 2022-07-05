Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Что касается централизации, децентрализации и другого подхода к распределению средств, которые предоставляют наши международные партнеры на восстановление Украины, то по этому поводу еще ведется дискуссия. Дискуссия состоит в том, будут ли эти средства передаваться в государственный бюджет Украины или будут ли конкретные государства реализовывать проекты в отдельных областях Украины", – объяснил Хавунка.

Юрист подчеркнул, что пока понимания процесса использования средств на восстановление Украины нет.

"Только в процессе мы сможем увидеть как будут распределяться средства на восстановление Украины. Возможно, это будет сотрудничество с международными техническими организациями и правительств стран на уровне органов местного самоуправления и правительства Украины. Однако, я убежден, что есть риск передачи всех средств только в бюджет Украины . Процесс использования средств на восстановление Украины должен быть максимально прозрачным и подотчетным", - добавил он.

4 июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, оно нуждается в $750 млрд