"Процесс двигается": Кулеба о возобновлении работы МакДональдз в Украине
Украинское правительство сотрудничает с руководством фаст-фуд сети McDonald's, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в facebook.
По его словам, в МИДе убеждены, что есть условия для возобновления работы, поэтому активно убеждают компанию возвращаться.
"Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдз является одним из наиболее известных американских брендов. Процесс движется", – написал Кулуба.
Также в социальных сетях twitter сообщали, что представители McDonald's связываются с работниками и спрашивают о возможности выхода на работу в августе.
- 8 марта McDonald's временно закрыл все свои 850 заведений в России.
- 19 мая McDonald's заключил соглашение о продаже своих российских активов партнеру-франчайзи сети – российскому бизнесмену Александру Говору.
- 12 июня в России на смену McDonald's открыли сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка".
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