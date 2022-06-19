"Процесс двигается": Кулеба о возобновлении работы МакДональдз в Украине

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в facebook.

По его словам, в МИДе убеждены, что есть условия для возобновления работы, поэтому активно убеждают компанию возвращаться.

"Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald's в США. Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь МакДональдз является одним из наиболее известных американских брендов. Процесс движется", – написал Кулуба.

Также в социальных сетях twitter сообщали, что представители McDonald's связываются с работниками и спрашивают о возможности выхода на работу в августе.

8 марта McDonald's временно закрыл все свои 850 заведений в России.

19 мая McDonald's заключил соглашение о продаже своих российских активов партнеру-франчайзи сети – российскому бизнесмену Александру Говору.

12 июня в России на смену McDonald's открыли сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка".

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