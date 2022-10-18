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Процесс диверсификации ЕС от поставок российского газа приобрел массированное ускорение, – Урсула фон дер Ляен

18 октября, 2022 вторник
19:55
Экономика Урсула фон дер Ляйен

ЕС избавляется от зависимости от российского газа даже быстрее, чем прогнозировалось, таким образом преодолевая энергетический кризис, спровоцированный российской агрессией против Украины

Об этом в Страсбурге по итогам заседания коллегии Еврокомиссии заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ.

"В начале войны, когда Путин начал превращать газ в оружие, и эта его тактика стала для нас очевидной, мы решили полностью исключить поставки российского газа. В то время когда мы вели эту дискуссию восемь месяцев назад, мы говорили, что это может забрать у нас несколько лет, до 2027-го или даже до 2030 года. Но этот процесс пошел гораздо быстрее. Процесс диверсификации от поставок российского газа приобрел массированное ускорение", - сказала Урсула фон дер Ляен.

Также она отметила, что если динамика диверсификации будет сохраняться, ЕС получит как минимум 65 миллиардов кубометров газа от других поставщиков, не из России. При этом уже к концу этого года страны ЕС смогут сэкономить до 50 миллиардов кубометров газа, что является существенным результатом совместных усилий. Этот год, по ее словам, показал также рекордный рост объемов поставок возобновляемой энергии, что также является фактором для замещения российского газа.

"Энергетический кризис беспрецедентный. Мы работали очень напряженно в течение прошлых месяцев на фоне падения на энергетических рынках и достигли прогресса. Мы сократили спрос - по показателям сентября нам удалось сэкономить до 15 процентов газа от общего объема потребления. Мы заполнили наши газовые хранилища - сейчас мы имеем уже 92 процента. Мы интенсивно диверсифицируем пути поставок от России в пользу надежных поставщиков: российская доля в импортированном трубопроводном газе снизилась до 9 процентов, так что около двух третей поставки газа из России были сокращены", - добавила политика.

Она подчеркнула, что благодаря сочетанию усилий странам ЕС удалось добиться своей цели и лучше подготовиться к прохождению зимнего периода. На этой основе и на основе приобретенного опыта страны ЕС могут продолжать быстро двигаться к построению настоящего Энергетического союза на основе реализации стратегии RеPowerEU. Одним из направлений работы по стабилизации энергетического рынка, по ее словам, является формирование общей платформы для закупки газа у надежных поставщиков, таких как Норвегия или США, и обсуждение с ними предполагаемых ценовых коридоров с учетом развития ситуации на энергетических рынках.

  • Напомним, Газпром заявил, что прекратит поставки газа в Европу, если ЕС установит ограничение цены на российское топливо

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