Об этом сообщил глава польского МИД Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

По его словам, в ведомстве нет выпускников МГИМО "уже два месяца", однако количество уволенных сотрудников министр не назвал.

Збигнев Рау заявил, что МГИМО являлось "инвестицией в функционирование русского империализма" и "частью крупного проекта советского империализма", а выпускники МГИМО должны были продолжать служить интересам этой империи.

"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", - сказал министр.