"Процесс декоммунизации": МИД Польши уволил всех сотрудников, учившихся в российском МГИМО
Из Министерства иностранных дел Польши уволили всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД России)
Об этом сообщил глава польского МИД Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.
По его словам, в ведомстве нет выпускников МГИМО "уже два месяца", однако количество уволенных сотрудников министр не назвал.
Збигнев Рау заявил, что МГИМО являлось "инвестицией в функционирование русского империализма" и "частью крупного проекта советского империализма", а выпускники МГИМО должны были продолжать служить интересам этой империи.
"Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании", - сказал министр.
- Напомним, Польша стала одним из наиболее радикально настроенных к российской агрессии в Украине государств. Она приняла наибольшее количество беженцев и постоянно оказывает военную, экономическую и политическую поддержку Киеву. По этому поводу в годовщину широкомасштабной агрессии России в Украину Польшу посетит президент США Джо Байден, чтобы поблагодарить правительство и народ Польши за поддержку Украины и всего демократического мира.
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