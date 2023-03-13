Процесс будет долгим, но ввести масштабные санкции против Росатома удастся, - энергетический эксперт Харченко
Ввести масштабные санкции против Росатома удастся , но это не будет мгновенно – сейчас правительства стран работают над предпосылками для этого
Об этом в эфире Еспресо заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Я считаю, что удастся ввести масштабные санкции против Росатома, но это не будет мгновенно. Это будет определенным процессом, который уже запущен. Процесс удаления с мирового рынка ядерных материалов", - отметил он.
По его мнению, этот процесс уже идет.
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"Но нужно определить - одновременно очень многие предприниматели из стран, в частности Франция, Чехия сопротивляются. Даже на американский рынок Росатом оказывает определенное влияние. Сейчас правительства работают над тем, чтобы стимулировать свои компании, работающие в ядерной индустрии, замещать продукты, которые предлагает Росатом. Для того чтобы иметь возможность как можно быстрее санкционировать Росатом", - считает Харченко.
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