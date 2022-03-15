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Главная война с Россией Проценты за ипотеку на жилье в период войны не будут начисляться, – нардеп Железняк

Проценты за ипотеку на жилье в период войны не будут начисляться, – нардеп Железняк

15 мартa, 2022 вторник
21:33

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада приняла норму, по которой, в случае потери платежеспособности гражданина, проценты за ипотеку на жилье не будут начисляться в период войны

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Если говорить упрощенно, например, человек имел жилье в Ирпене или Буче. Оно было взято в ипотеку банка. Все платилось нормально до войны. Человек потерял работу и не имеет возможности платить проценты и тело кредита. Именно поэтому мы убрали норму, которая касается начисления процентов по кредиту на жилье. Это же касается и жителей регионов, где не происходят активные боевые действия", - отметил Железняк

Нардеп объяснил, что норма Верховной Рады не касается выданных кредитов во время войны. По словам Железняка, в этом законопроекте очень много изменений, в том числе ослабление налогов для работы предпринимателей.

"Мы много дискутировали над этим налоговым законопроектом, чтобы он работал должным образом. Мы пытаемся ослабить налоги для предпринимателей. Например, сейчас многие не производят сигареты. Поэтому мы даем возможность завезти европейские сигареты, уплатить налоги за марку и так сейчас наполнять бюджет", - добавил нардеп

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Верховная Рада
Ярослав Железняк
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