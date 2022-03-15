Проценты за ипотеку на жилье в период войны не будут начисляться, – нардеп Железняк

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.



"Если говорить упрощенно, например, человек имел жилье в Ирпене или Буче. Оно было взято в ипотеку банка. Все платилось нормально до войны. Человек потерял работу и не имеет возможности платить проценты и тело кредита. Именно поэтому мы убрали норму, которая касается начисления процентов по кредиту на жилье. Это же касается и жителей регионов, где не происходят активные боевые действия", - отметил Железняк



Нардеп объяснил, что норма Верховной Рады не касается выданных кредитов во время войны. По словам Железняка, в этом законопроекте очень много изменений, в том числе ослабление налогов для работы предпринимателей.



"Мы много дискутировали над этим налоговым законопроектом, чтобы он работал должным образом. Мы пытаемся ослабить налоги для предпринимателей. Например, сейчас многие не производят сигареты. Поэтому мы даем возможность завезти европейские сигареты, уплатить налоги за марку и так сейчас наполнять бюджет", - добавил нардеп

Напомним, 15 марта Верховная Рада поддержала правительственный проект налоговой реформы.