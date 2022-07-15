Об этом заявил предложенный на должность вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

"Вы затронули наиболее, наверное, пораженную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства в этом году будет около 50%", - прокомментировал он в Госдуме.

По словам министра, восстановление рынка и производства может быть стимулировано с помощью электрокаров.

"Не нужен ни двигатель внутреннего сгорания, ни трансмиссия, ни мосты. Это оптимизирует сроки запуска новых производств", – пояснил Мантуров.

По состоянию на 14 июля удалось выполнить половину плана антироссийских санкций группы Ермака-Макфола.

По состоянию на 15 июля индекс промышленного оптимизма в России опустился до минимума с начала санкционного кризиса.

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