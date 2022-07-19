Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В финале соревнований по прыжкам в высоту в Юджине (США) Проценко уже с первой попытки показал результат 2,33, который оказался для него лучшим в сезоне. Украинец дважды неудачно штурмовал планку на отметке 2,35, а затем не смог взять 2,37 м. Однако этого хватило, чтобы получить бронзу.

Чемпионом мира стал Мутаз Эсса Баршим из Катара, преодолевший высоту 2.37 м. Ву Сан Хек из Южной Кореи прыгнул на 2,35 м и выиграл серебро.

34-летний Андрей Проценко впервые завоевал медаль чемпионата мира, на котором выступал в седьмой раз. На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину легкоатлет находился в Херсонской области, которую смог оставить только в апреле, когда и начал полноценную подготовку к ЧМ.

Чемпион мира

Прыжки в высоту

Мужчины

19 июля

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,37 м

2. Ву Сан Хек (Южная Корея) – 2,35 м

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,33 м

15 июля украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих назвала отстранение россиян и белорусов от соревнований правильным решением.

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