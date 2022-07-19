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Проценко принес Украине первую медаль ЧМ по легкой атлетике

19 июля, 2022 вторник
06:46
Спорт

Андрей Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту и принес сборной Украины первую награду чемпионата мира по легкой атлетике

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В финале соревнований по прыжкам в высоту в Юджине (США) Проценко уже с первой попытки показал результат 2,33, который оказался для него лучшим в сезоне. Украинец дважды неудачно штурмовал планку на отметке 2,35, а затем не смог взять 2,37 м. Однако этого хватило, чтобы получить бронзу.

Чемпионом мира стал Мутаз Эсса Баршим из Катара, преодолевший высоту 2.37 м. Ву Сан Хек из Южной Кореи прыгнул на 2,35 м и выиграл серебро.

34-летний Андрей Проценко впервые завоевал медаль чемпионата мира, на котором выступал в седьмой раз. На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину легкоатлет находился в Херсонской области, которую смог оставить только в апреле, когда и начал полноценную подготовку к ЧМ.

Чемпион мира

Прыжки в высоту

Мужчины

19 июля

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,37 м

2. Ву Сан Хек (Южная Корея) – 2,35 м

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,33 м

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чемпионат мира-2022
Херсонщина
война с Россией
оккупированные территории
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