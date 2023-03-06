Проценко принес Украине четвертую медаль ЧЕ по легкой атлетике

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Стамбуле Проценко в финале уже в первой попытке показал результат 2,29 м, которого в итоге хватило, чтобы завоевать серебряную медаль. Чемпионом Европы стал нидерландец Дауэ Амельс, прыгнувший на 2,31 м. Бронза у бельгийца Томаса Кармоя, одолевшего планку на высоте 2,29 м, но проигравшего украинцу по попыткам.

В 2022 году Андрей Проценко завоевал бронзу чемпионатов мира и Европы на открытом воздухе.

Для сборной Украины медаль Проценко стала четвертой на ЧЕ-2023 в Турции. Ранее в прыжках в высоту Ярослава Магучих выиграла золото, а Екатерина Табашник – бронзу. Роман Кокошко с национальным рекордом стал третьим в толкании ядра.

ЧЕ-2023 по легкой атлетике в зале

Стамбул, Турция

5 марта

Мужчины. Прыжки в высоту

1. Дауэ Амельс (Нидерланды) – 2,31 м

2. Андрей Проценко (Украина) – 2,29 м

3. Томас Кармой (Бельгия) – 2,29 м