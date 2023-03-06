Проценко принес Украине четвертую медаль ЧЕ по легкой атлетике
Украинский легкоатлет Андрей Проценко завоевал серебро чемпионата Европы в помещении в прыжках в высоту
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Стамбуле Проценко в финале уже в первой попытке показал результат 2,29 м, которого в итоге хватило, чтобы завоевать серебряную медаль. Чемпионом Европы стал нидерландец Дауэ Амельс, прыгнувший на 2,31 м. Бронза у бельгийца Томаса Кармоя, одолевшего планку на высоте 2,29 м, но проигравшего украинцу по попыткам.
В 2022 году Андрей Проценко завоевал бронзу чемпионатов мира и Европы на открытом воздухе.
Для сборной Украины медаль Проценко стала четвертой на ЧЕ-2023 в Турции. Ранее в прыжках в высоту Ярослава Магучих выиграла золото, а Екатерина Табашник – бронзу. Роман Кокошко с национальным рекордом стал третьим в толкании ядра.
ЧЕ-2023 по легкой атлетике в зале
Стамбул, Турция
5 марта
Мужчины. Прыжки в высоту
1. Дауэ Амельс (Нидерланды) – 2,31 м
2. Андрей Проценко (Украина) – 2,29 м
3. Томас Кармой (Бельгия) – 2,29 м
- 3 марта Роман Кокошко выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении в толкании ядра и установил новый национальный рекорд – 21,84 м.
- 5 марта Ярослава Магучих выиграла золотую медаль чемпионата Европы по прыжкам в высоту, еще одна представительница нашей страны - Екатерина Табашник получила бронзу.
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