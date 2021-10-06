Процедура отзыва Разумкова: Счетная палата предоставила заключение
Счетная палата передала нардепам заключение по отчету спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которое необходимо для рассмотрения вопроса его отзыва с должности
Об этом сообщила народный депутат фракции Слуга народа Евгения Кравчук в Facebook .
"Счетная палата своим решением утвердила Заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады Украины в январе-августе 2021 года и безотлагательно передала народным депутатам. Спасибо членам Счетной палаты за оперативную работу", - отметила она.
Заключение Счетной палаты нужно для рассмотрения вопроса отзыва с должности главы Верховной Рады.
- Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложение "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.
- Впоследствии, Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности главы ВР на 7 октября.
- Нардеп-"слуга" Данил Гетманцев проведет заседание Верховной Рады Украины об отставке Дмитрия Разумкова.
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