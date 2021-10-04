Процедура отзыва Разумкова начнется после завершения проверки подписей, - Корниенко

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал во время заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV.



"Процедура отзыва главы Верховной Рады будет происходить действительно по регламенту, но регламент предусматривает, что текущий глава Верховной Рады в ней не участвует. Поэтому, Дмитрий Александрович, как только мы с вами придем к соглашению правдивы ли подписи, как вы на это намекаете и делаете какие-то проверки ... Так сразу эта процедура будет запущена в полном соответствии с регламентом ", - сказал Корниенко.



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