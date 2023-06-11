Об этом информирует Space.

"Новый экспериментальный гиперзвуковой крылатый аппарат может взлететь уже следующим летом по инициативе американского управления инноваций обороны (DIU)", - пишет ведомство.

Австралийская компания Hypersonix Launch Systems разрабатывает летательный аппарат Dart AE высокой скорости по контракту с DIU.

DART AE – это 3-метровый, 300-килограммовый технологический демонстратор, работающий на основе скремджета и способный развивать скорость до 7 Мах, это примерно 8575 км/ч.

Аппарат может быть готов уже следующим летом в рамках усилий Пентагона по увеличению частоты испытаний гиперзвуковых технологий.

Американское управление инноваций обороны DIU ускоряет внедрение коммерческих и двойного назначения технологий для решения оперативных проблем.

Пентагон проводит исследования и разработку гиперзвуковых программ обороны. В рамках этого DIU запустил проект HyCAT, позволяющий коммерческим компаниям разрабатывать многоразовые и недорогие летательные аппараты для тестирования.

Руководитель проекта Майор Райан Вид сказал, что DIU уточняет детали миссии, включая условия полета, поставщика запуска и место для первого полноценного, автономного полета DART AE в следующем году.

Fenix Space, Inc. и Rocket Lab также получили контракты от DIU на разработку многоразовой платформы для буксировки и ракеты HASTE соответственно.

Напомним, 16 марта министерство обороны США выбрало австралийскую аэрокосмическую компанию Hypersonix Launch Systems для разработки высокоскоростного самолета, который может опробовать гиперзвуковые технологии.