Прототип гиперзвукового самолета, финансируемый Пентагоном, сможет подняться в воздух летом 2024 года
Австралийская компания, работающая над прототипом гиперзвукового аппарата для Пентагона, сможет поднять в воздух испытательный аппарат следующим летом
Об этом информирует Space.
"Новый экспериментальный гиперзвуковой крылатый аппарат может взлететь уже следующим летом по инициативе американского управления инноваций обороны (DIU)", - пишет ведомство.
Австралийская компания Hypersonix Launch Systems разрабатывает летательный аппарат Dart AE высокой скорости по контракту с DIU.
DART AE – это 3-метровый, 300-килограммовый технологический демонстратор, работающий на основе скремджета и способный развивать скорость до 7 Мах, это примерно 8575 км/ч.
Аппарат может быть готов уже следующим летом в рамках усилий Пентагона по увеличению частоты испытаний гиперзвуковых технологий.
Американское управление инноваций обороны DIU ускоряет внедрение коммерческих и двойного назначения технологий для решения оперативных проблем.
Пентагон проводит исследования и разработку гиперзвуковых программ обороны. В рамках этого DIU запустил проект HyCAT, позволяющий коммерческим компаниям разрабатывать многоразовые и недорогие летательные аппараты для тестирования.
Руководитель проекта Майор Райан Вид сказал, что DIU уточняет детали миссии, включая условия полета, поставщика запуска и место для первого полноценного, автономного полета DART AE в следующем году.
Fenix Space, Inc. и Rocket Lab также получили контракты от DIU на разработку многоразовой платформы для буксировки и ракеты HASTE соответственно.
Напомним, 16 марта министерство обороны США выбрало австралийскую аэрокосмическую компанию Hypersonix Launch Systems для разработки высокоскоростного самолета, который может опробовать гиперзвуковые технологии.
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