Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Значительную роль в сдерживании противника играет система инженерных заграждений, обустройство которой ведется ежедневно. Непосредственно на государственной границе и в глубине обороны наращивается система минно-взрывных и невзрывных заграждений. Продолжается минирование местности, создание минированных завалов и противотанковых рвов на участках вероятного продвижения противника", – рассказал он о повышении устойчивости обороны на северном направлении.

По словам Наева, за последние десять суток установлены противотанковые минные поля и заграждения с использованием более 5,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около 1,5 тыс. м траншей и 3,5 тыс. м противотанковых рвов.

"Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", – добавил генерал.