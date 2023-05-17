Противтанковые минные поля и заграждения: Наев рассказал, как ВСУ укрепляют северные границы
Враг не готов вести наступательные действия на северном направлении, но ВСУ готовы к любым сценариям развития событий и готовятся к возможной обороне
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Значительную роль в сдерживании противника играет система инженерных заграждений, обустройство которой ведется ежедневно. Непосредственно на государственной границе и в глубине обороны наращивается система минно-взрывных и невзрывных заграждений. Продолжается минирование местности, создание минированных завалов и противотанковых рвов на участках вероятного продвижения противника", – рассказал он о повышении устойчивости обороны на северном направлении.
По словам Наева, за последние десять суток установлены противотанковые минные поля и заграждения с использованием более 5,5 тыс. мин. Вдоль государственной границы вырыто около 1,5 тыс. м траншей и 3,5 тыс. м противотанковых рвов.
"Оборудовано несколько десятков перекрытых щелей, укрытий и огневых позиций для личного состава, а также огневых позиций для техники", – добавил генерал.
- На территории Беларуси остается 2,5 тыс. российских военных , что мало для каких-либо наступательных действий.
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