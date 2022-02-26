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Противовоздушные и противотанковые средства, снаряды, транспорт: в Украину прибыло новое оружие для отражения агрессии РФ

26 февраля, 2022 суббота
12:11
война с Россией Дмитрий Кулеба

Украина получила новые партии оружия, боеприпасов и других военных средств для противостояния путинской агрессии

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Как я вам и обещал, каждый новый день приносит новые санкции, оружие и изоляцию России. Уже прибыли противотанковое оружие, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для всех типов оружия и артиллерии, автомобили, бронежилеты, топливо, десятки позиций. больше. Главное, чтобы мы крепко стояли и держали Киев", - написал Кулеба.

Кроме того, министр сообщил о выделении финансовой помощи Украине.

"Президент США Байден ночью говорил с Президентом Зеленским и принял решение о немедленном выделении Украине $600 млн: 250 млн на общую помощь и 350 млн на военную. Белый дом обратился в Конгресс за согласием на выделение $6,4 миллиарда в поддержку Украины - из них $3 ,5 млрд (!) на оборону", – сообщил Кулеба.

Также глава МИД Украины прокомментировал санкции Запада против Путина и Лаврова и российскую экономику и граждан.

"Лично Путин и Лавров попали под санкции ЕС. Скоро это сделают США и другие. Новый пакет санкций ЕС уже в работе. Российские банки, компании, товары буквально выбрасывают с полок, финансовых систем, бирж. Россию лишают спортивных и развлекательных мероприятий – Лиги Чемпионов и Евровидения. Эта волна должна нарастать как цунами. И мы над этим работаем. Целый ряд стран уже закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний, сегодня их станет еще больше. Мировым изгнанникам придется либо не летать вообще, либо облетать через полмира. Россиянам перестали выдавать визы уже несколько стран ЕС", – написал Кулеба.

Выстрел ракетой по многоэтажке в Киеве министр назвал эпизодом для расследования в Международном уголовном суде в Гааге.

"Обстрел дома на Лобановского в Киеве будет одним из эпизодов в следствии по военным преступлениям РФ в Международном уголовном суде в Гааге. Соответствующий юридический процесс уже идет полным ходом. Мы уже над этим работаем", - написал Кулеба.

Министр иностранных дел также рассказал об усилении дипломатического давления на РФ

"В Совете Безопасности ООН при попытке принять резолюцию Россия отчаянно пыталась не остаться единственной страной, которая применит вето. Ей это не удалось. Даже близкие друзья воздержались от того, чтобы открыто встать на сторону России. Дипломатия сохраняет полную мобилизацию и работает в круглосуточном военном" режиме над принятием конкретных ВЕЛИКИХ решений партнеров.Несокрушимость Украины ежечасно склоняет на нашу сторону все больше и больше партнеров международной коалиции в защиту Украины и мира.Коалиция становится все больше, сильнее и решительнее. Спасибо каждому бойцу Сил обороны Украины, включительно с каждым мирным жителем, который взял в руки оружие, чтобы защищать свои города, нашу землю. Мы вас не подведем", - подытожил Кулеба.

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Новости
санкции против России
Дмитрий Кулеба
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