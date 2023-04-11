Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в Харьковской области

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" .

Сегодня в первой половине дня украинские бойцы ликвидировали дрон армии РФ.

Сообщается, что противовоздушная оборона уничтожила вражеский БПЛА над Харьковской областью.

Также воздушное командование "Восток" ранее сообщало , что в ночь с 9 на 10 апреля украинские воины уничтожили 2 беспилотника, которые запустили российские военные по Харьковской области.