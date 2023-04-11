Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в Харьковской области
Во вторник, 11 апреля, украинская противовоздушная оборона уничтожила беспилотный летательный аппарат российских военных над территорией Харьковской области
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" .
Сегодня в первой половине дня украинские бойцы ликвидировали дрон армии РФ.
Сообщается, что противовоздушная оборона уничтожила вражеский БПЛА над Харьковской областью.
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