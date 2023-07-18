Противовоздушная оборона и боеприпасы для Украины: Ллойд Остин открыл заседание "Рамштайн-14"
Во вторник, 18 июля, проходит 14-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн"
Заседание открыл глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин отметил, что украинский народ "проявил великую стойкость перед лицом великой жестокости. И силы Украины продолжают мужественно бороться, защищая своих сограждан и свою страну".
"Контрнаступление Украины является ключевым моментом этой трагической войны. Вооруженные Силы Украины выступили с инициативой возобновления контроля над своей суверенной территорией. Но агрессия России против Украины породила очень нестабильную ситуацию. Война Путина продолжает собирать ужасные и кровавые жертвы. Как я уже сказал, борьба Украины за свободу – это марафон, а не спринт. Мы обеспечили Украину критически важными возможностями, как противовоздушная оборона и боеприпасы, и не намерены отказываться от поддержки", – сказал он перед началом заседания.
Министр обороны США подчеркнул, что Контактная группа будет продолжать стоять на стороне защитников Украины и обеспечивать Украину "тем, что ей нужно, и когда она в этом нуждается".
"Мы будем продолжать обеспечивать обучение, оснащение и поддержку Вооруженных Сил Украины, чтобы помочь создать боеспособную и профессиональную украинскую армию, которая сможет защитить себя сейчас и умерить агрессию в будущем", - добавил Остин.
- Накануне Ллойд Остин пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Главными темами заседания Контактной группы по обороне Украины 18 июля являются противовоздушная оборона и поставка боеприпасов.
Что известно о заседании в формате "Рамштайн"
"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.
Встречи получили название по месту проведения первой – на базе воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах. В дальнейшем встречи проходили в разных форматах и в разных местах.С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 13 заседаний. На последнем из них 15 июня была достигнута договоренность о "коалиции истребителей".
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