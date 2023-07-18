Заседание открыл глава Пентагона Ллойд Остин.

Остин отметил, что украинский народ "проявил великую стойкость перед лицом великой жестокости. И силы Украины продолжают мужественно бороться, защищая своих сограждан и свою страну".

"Контрнаступление Украины является ключевым моментом этой трагической войны. Вооруженные Силы Украины выступили с инициативой возобновления контроля над своей суверенной территорией. Но агрессия России против Украины породила очень нестабильную ситуацию. Война Путина продолжает собирать ужасные и кровавые жертвы. Как я уже сказал, борьба Украины за свободу – это марафон, а не спринт. Мы обеспечили Украину критически важными возможностями, как противовоздушная оборона и боеприпасы, и не намерены отказываться от поддержки", – сказал он перед началом заседания.

Министр обороны США подчеркнул, что Контактная группа будет продолжать стоять на стороне защитников Украины и обеспечивать Украину "тем, что ей нужно, и когда она в этом нуждается".

"Мы будем продолжать обеспечивать обучение, оснащение и поддержку Вооруженных Сил Украины, чтобы помочь создать боеспособную и профессиональную украинскую армию, которая сможет защитить себя сейчас и умерить агрессию в будущем", - добавил Остин.

Накануне Ллойд Остин пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Главными темами заседания Контактной группы по обороне Украины 18 июля являются противовоздушная оборона и поставка боеприпасов.

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.

Встречи получили название по месту проведения первой – на базе воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах. В дальнейшем встречи проходили в разных форматах и в разных местах.