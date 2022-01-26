Противотанковые снаряды, мины и ПЗРК: в российской Госдуме сказали, какое оружие могут отправить в ОРДЛО

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это, конечно, противотанковые снаряды, это наверняка переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", - заявил Гурулев.

Также представитель Госдумы добавил, что на оккупированные украинские территории могут отправить мины, чтобы покинуть минные поля, и колонны бронетехники не смогли прорваться на территорию ЛНР и ДНР.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил , что поставка оружия из России наемникам "ЛДНР" будет зависеть от соблюдения Украиной Минских соглашений, в частности, относительно особого статуса Донбасса.

26 января стало известно, что партия Путина "Единая Россия" обратилась к власти с просьбой предоставить "ЛДНР" военную помощь .



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