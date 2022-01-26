Противотанковые снаряды, мины и ПЗРК: в российской Госдуме сказали, какое оружие могут отправить в ОРДЛО
Член комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Гурулев заявил, что Россия могла бы поставлять оккупационным властям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей противотанковые снаряды, мины и переносные зенитно-ракетные комплексы
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Это, конечно, противотанковые снаряды, это наверняка переносные зенитно-ракетные комплексы, чтобы не было ударов с воздуха", - заявил Гурулев.
Также представитель Госдумы добавил, что на оккупированные украинские территории могут отправить мины, чтобы покинуть минные поля, и колонны бронетехники не смогли прорваться на территорию ЛНР и ДНР.
- Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил , что поставка оружия из России наемникам "ЛДНР" будет зависеть от соблюдения Украиной Минских соглашений, в частности, относительно особого статуса Донбасса.
- 26 января стало известно, что партия Путина "Единая Россия" обратилась к власти с просьбой предоставить "ЛДНР" военную помощь .
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