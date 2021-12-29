Противотанковое оружие, крупнокалиберные пулеметы: за минувшие сутки россияне дважды нарушили режим тишины в зоне ООС
Во вторник, 28 декабря, российские войска в районе проведения Операции объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Катериновки, в Луганской области, оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
В направлении Крымского захватчики били из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было.
Украинские военные ответили россиянам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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