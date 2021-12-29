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Противотанковое оружие, крупнокалиберные пулеметы: за минувшие сутки россияне дважды нарушили режим тишины в зоне ООС

29 декабря, 2021 среда
07:26
война с Россией

Во вторник, 28 декабря, российские войска в районе проведения Операции объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Катериновки, в Луганской области, оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В направлении Крымского захватчики били из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было.

Украинские военные ответили россиянам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.


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