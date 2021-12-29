Противотанковое оружие, крупнокалиберные пулеметы: за минувшие сутки россияне дважды нарушили режим тишины в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Вблизи Катериновки, в Луганской области, оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.



В направлении Крымского захватчики били из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских обстрелов не было.



Украинские военные ответили россиянам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.