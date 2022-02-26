Противостоять врагу РФ: завод "Кузня на Рыбальском" передал теорбороне Киева первую партию новых пулеметов

Завод "Кузня на Рыбальском" передал батальону территориальной обороны в Киеве партию новых пулеметов ПКМ. Об этом сообщает 5.UA.

Заместитель гендиректора "Кузни на Рыбальском" Константин Картошкин сообщил, что сегодня предприятие передает 10 пулеметов, а завтра еще до 40 единиц: "Это пулеметы производства "Кузни на Рыбальском", дождавшиеся свого часа".

Ветеран войны, боец терробороны Глеб Бабич сказал: "Это родной мой пулемет с войны. Я им неоднократно пользовался. И все его в армии знают. Это "Покемон", или пулемет ПКМ. Это точная машинка. Очень высокая огневая мощь. И в умелых руках он работает безотказно и очень опасно для врага. Поэтому очень благодарим".

"Это нам очень поможет и очень не понравится тем, против кого мы будем это применять", – говорит Бабич.