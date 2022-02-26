Противостоять врагу РФ: завод "Кузница на Рыбальском" передал терробороне Киева первую партию новых пулеметов

Об этом сообщает "5 канал".



Заместитель гендиректора "Кузницы на Рыболовском" Константин Картошкин сообщил, что сегодня предприятие передает 10 пулеметов, а завтра еще до 40 единиц: "Это пулеметы производства "Кузницы на Рыбальском", дождавшиеся своего времени".



Ветеран войны, боец терробороны Глеб Бабич сказал: "Это родной мой пулемет с войны. Я им неоднократно пользовался. И все его в армии знают. Это "Покемон", или пулемет ПКМ. Это точная машинка. Очень высокая огневая мощь. И в умелых руках он работает безотказно и очень опасно для врага. Поэтому большое спасибо.



"Это нам очень поможет и очень не понравится тем, против кого мы будем это применять", – говорит Бабич.



Ветеран войны, лидер ОО "Res_Publika. Братья По Оружию", депутат Киевсовета Александр Погребиский говорит: "Очень благодарим "Кузню на Рыбальском" за то, что в такое трудное время помогает батальону территориальной обороны, в частности, который формируется "Братами По Оружию" для того, чтобы защищать родной город Киев. Еще нам передадут для полной комплектации батальона до 40 пулеметов. И мы полностью закомплектуем наших воинов, добровольцев.



Погребиский также сказал: "Мы продолжаем формировать боевые подразделения. Сейчас производится ротация. Одно из подразделений, две роты возвращаются из боевых, одно едет их заменять. У нас налажена сейчас система питания, выдачи оружия, все выполняют свои задачи. Все мотивированы. И будьте уверены – мы свою страну отстоим до самой победы".