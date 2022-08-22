Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.

Как сообщает минцифры, с начала полномасштабной войны Польша также неоднократно подвергалась атакам российских хакеров.

"Теперь мы сможем объединить наши усилия, чтобы дать отпор врагу в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Подписанный меморандум будет предусматривать обмен между странами лучшими практиками в противостоянии кибератакам. Кроме того, Польша и Украина будут проводить совместные учения, делиться информацией о киберинцидентах и бороться с дезинформацией.

Теперь украинцы смогут добавить цифровое водительское и техпаспорт из Дии в польское аналоговое приложение mObywatel и использовать цифровые документы на равне с бумажными.

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