Противостояние кибератакам и борьба с дезинформацией: Украина и Польша будут сотрудничать в сфере киберзащиты
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Госспецсвязи и Канцелярией премьер-министра Республики Польша подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты
Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.
Как сообщает минцифры, с начала полномасштабной войны Польша также неоднократно подвергалась атакам российских хакеров.
"Теперь мы сможем объединить наши усилия, чтобы дать отпор врагу в киберпространстве", - говорится в сообщении.
Подписанный меморандум будет предусматривать обмен между странами лучшими практиками в противостоянии кибератакам. Кроме того, Польша и Украина будут проводить совместные учения, делиться информацией о киберинцидентах и бороться с дезинформацией.
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Теперь украинцы смогут добавить цифровое водительское и техпаспорт из Дии в польское аналоговое приложение mObywatel и использовать цифровые документы на равне с бумажными.
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