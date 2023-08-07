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"Противостояние было очень жесткое": в Минобороны назвали самое горячее направление на фронте за неделю

7 августа, 2023 понедельник
09:35
Война с Россией

В течение всей прошлой недели вражеские силы пытались восстановить свой контроль над территориями Харьковской области, которые они потеряли. Самые ожесточенные бои происходили на Купянском направлении фронта

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, в течение прошлой недели обстановка на фронте была "крайне сложной и напряженной", как на востоке, так и на юге. Враг для себя избрал основным направлением наступления на восток, поэтому всю неделю именно он был эпицентром боевых действий.

"На Купянском направлении, пожалуй, было жарче всего. Враг пытался там вернуть утраченные осенью прошлого года утраченные позиции. У них такой план. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое", - сказала Маляр.

На востоке враг увеличил количество обстрелов, пытается вернуть Старомайорское и утраченные позиции под Бахмутом

"Если говорить об общей тенденции, то на востоке враг ощутимо увеличил количество обстрелов. На прошлой неделе мы говорили о цифре около 8 тысяч обстрелов, а на прошлой неделе это количество увеличилось почти на тысячу. Сейчас уже было более 9 тысяч обстрелов", - пояснила Маляр.

Кроме этого, она отметила, что за прошлую неделю россияне использовали около 4 тысяч боеприпасов, а на этой неделе количество увеличено почти на сто. Маляр назвала такую тенденцию "сплошным артиллерийским обстрелом, который приходится проходить нашим бойцам".

В общей сложности только за прошедшую неделю только на востоке враг потратил почти полмиллиона боеприпасов.

На Лиманском направлении в районе Серебрянского леса шли бои и бесконечные штурмы. На южном фланге Бахмутского направления Силы обороны продолжали наступательные действия, ведь на северном продолжаются ожесточенные бои – враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Это крайне усложнило наши наступательные действия. Маляр отметила, что ситуация там "сложная, но контролируемая".

Что касается Марьинского и Авдеевского направления, там еще с прошлого года не меняется ситуация.

"Враг отчаянно хочет окружить Авдеевку, но ему это не удается. Заходить туда они не рискуют, потому что не хотят быть втягиваться с нашими воинами в уличные бои и не хотят там проигрывать. Но и продвинуться там не могут. инки. Враг пытается взять ее под контроль. Но им не удается это сделать. У нас было освобождено Старомайорское в тех краях. И враг в течение прошлой недели пытался вернуть эти утраченные позиции", - отметила заместитель министра обороны.

На юге россияне пытаются замедлить наступление ВСУ

"На юге тоже довольно сложная ситуация была всю прошлую неделю. Наши Вооруженные Силы по основным направлениям наступления, а именно Мелитопольскому и Бердянскому, сталкиваются со сплошным минированием", - сказала Маляр.

По ее словам, враг минирует позиции даже в три слоя. А также все возможные направления движения. Кроме того, россияне укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты.

"И сейчас наши войска сжимаются еще с такими осложнениями и инженерными укреплениями. Поэтому все это очень замедляет движение вперед. Но наши войска выполняют немало задач там", - сказала замминистра обороны.

Она также добавила, что одной из ключевых задач украинских бойцов ослабление врага, поэтому, по словам Маляр, враг продвигаться не может. А это, безусловно, является снижением враждебного потенциала: как оборонного, так и наступательного.

Силы обороны уничтожили за неделю более 340 единиц военной техники России

"Более 340 единиц военной техники уничтожены, среди них и танки, и минометы, и гаубицы, и даже ракетные установки... Более 70 мест компактного скопления личного состава, то есть бойцов врага, были уничтожены. Также Силы обороны уничтожили около 10 пунктов управления, эта информация еще уточняется. 15 зенитно-ракетных комплексов, более 60 артиллерийских установок, боеприпасы со складами около 10", - сказала Маляр.

Также на прошлой неделе на востоке и юге около 30 русских солдат были взяты в плен.

Замминистра обороны отметила, что ВСУ уничтожили огнеметную систему залпового огня "Солнцепек". Также на прошлой неделе из 87 запущенных по Украине беспилотников типа "шахед" уничтожено 68. Из 20 крылатых ракет "калибр" уничтожили 17. Кроме того, ликвидировано 34 дрона "Ланцет".

  • В Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 6 августа Россия потеряла в Украине 540 военных, 18 крылатых ракет и 28 дронов. На фронте произошло 50 боеприкосновений.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Анна Маляр
Харковщина
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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